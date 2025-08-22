СМИ: Задержанный за подрыв «Северных потоков» украинец служил в СБУ
Украинский гражданин, который был задержан в Италии по подозрению в подрыве газопроводов «Северные потоки», является отставным капитаном армии Украины и экс-сотрудником Службы безопасности, сообщает The Wall Street Journal.
По данным издания, это Сергей Кузнецов. Он также служил в элитном подразделении, которое обороняло Киев в 2022 году. Задержанный и два его сослуживца были наняты вместе с гражданскими водолазами для выполнения секретной операции по подрыву газопровода в мае 2022 года.
Кузнецов приехал в Италию на отдых с семьей и заселился в гостиницу, указав настоящие данные. Это дало основание предполагать, что немецкие следователи знали о его планах поездки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
