СМИ: Задержанный за подрыв «Северных потоков» украинец служил в СБУ

По данным издания, это Сергей Кузнецов. Он также служил в элитном подразделении, которое обороняло Киев в 2022 году. Задержанный и два его сослуживца были наняты вместе с гражданскими водолазами для выполнения секретной операции по подрыву газопровода в мае 2022 года.

Кузнецов приехал в Италию на отдых с семьей и заселился в гостиницу, указав настоящие данные. Это дало основание предполагать, что немецкие следователи знали о его планах поездки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

