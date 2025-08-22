Лула да Силва опроверг данные о том, что он клон
Бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что его политические оппоненты целенаправленно распространяют ложную информацию с целью его дискредитации.
По его словам, есть фейковые утверждения о том, что он умер и на самом деле является клоном. «На днях я совершал пробежку по лестнице [в резиденции], после чего сказали, что это не Лула да Силва, а его двойник», — заявил президент. Речь идет о видео, на котором 79-летний глава государства бежит во дворце Планалту, чтобы успеть встретить президента Эквадора Даниэля Нобоа.
Президент считает, что его политические противники недовольны его планами участвовать в выборах, которые состоятся в 2026 году. «Представьте, как они будут раздражены, если будет еще и четвертый срок», — отметил глава государства.
Ранее президенту Бразилии провели трепанацию черепа, чтобы убрать гематому, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Лула да Силва опроверг данные о том, что он клон
- СМИ: Задержанный за подрыв «Северных потоков» украинец служил в СБУ
- В США предложил пригласить Москву в НАТО для завершения конфликта вокруг Украины
- Минздрав заявил, что правила медосвидетельствования водителей изменятся с 2027 года
- Трамп сравнил Путина с Хрущевым, а себя - с Никсоном
- В России создадут комиссии по защите чести и достоинства учителей
- СМИ: Путин пошел на компромисс в отношении территориальных требований
- СМИ: Трамп уволил аналитика ЦРУ, курировавшую вопросы по России
- Филипп Киркоров упал во время выступления в Казани
- Евродепутат из Австрии связал помощь Украине с делом о «Северных потоках»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru