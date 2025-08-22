Лула да Силва опроверг данные о том, что он клон

По его словам, есть фейковые утверждения о том, что он умер и на самом деле является клоном. «На днях я совершал пробежку по лестнице [в резиденции], после чего сказали, что это не Лула да Силва, а его двойник», — заявил президент. Речь идет о видео, на котором 79-летний глава государства бежит во дворце Планалту, чтобы успеть встретить президента Эквадора Даниэля Нобоа.

Президент считает, что его политические противники недовольны его планами участвовать в выборах, которые состоятся в 2026 году. «Представьте, как они будут раздражены, если будет еще и четвертый срок», — отметил глава государства.

Ранее президенту Бразилии провели трепанацию черепа, чтобы убрать гематому, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

