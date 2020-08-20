Вирусолог предрек России вторую волну коронавируса

Резкий рост заражений коронавирусом COVID-19 отмечается в европейских странах. В Испании 19 августа выявили 3 715 новых случаев вируса. Это самый высокий показатель за сутки с конца июня. В Италии - 642 случая заражения - самый высокий показатель заболеваемости с конца мая. В Германии 20 августа зафиксировали свыше 1,7 тысячи заражений коронавирусом - рекорд с апреля. Во Франции количество новых случаев COVID-19 за сутки составило 3,8 тысячи.

Альштейн в эфире НСН призвал не рассматривать этот рост заражаемости в Европе как вторую волну коронавируса.

«Нужно подождать. Посмотреть, как это будет развиваться. Из всего, что сейчас публикуется, четкая вторая волна пока только в Израиле. После двух месяцев очень низкого уровня поднялась вторая волна заражений гораздо выше, чем первая. Но летальность ниже. Если пойдут тысячи случаев в день и будут нарастать, то можно говорить, что пришла вторая волна. Когда поднимается примерно на пол-уровня от того, что было», - объяснил вирусолог.