Вирусолог предрек России вторую волну коронавируса
Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн в эфире НСН рассказал, когда можно ждать рост заболеваемости коронавирусом в России.
Резкий рост заражений коронавирусом COVID-19 отмечается в европейских странах. В Испании 19 августа выявили 3 715 новых случаев вируса. Это самый высокий показатель за сутки с конца июня. В Италии - 642 случая заражения - самый высокий показатель заболеваемости с конца мая. В Германии 20 августа зафиксировали свыше 1,7 тысячи заражений коронавирусом - рекорд с апреля. Во Франции количество новых случаев COVID-19 за сутки составило 3,8 тысячи.
Альштейн в эфире НСН призвал не рассматривать этот рост заражаемости в Европе как вторую волну коронавируса.
«Нужно подождать. Посмотреть, как это будет развиваться. Из всего, что сейчас публикуется, четкая вторая волна пока только в Израиле. После двух месяцев очень низкого уровня поднялась вторая волна заражений гораздо выше, чем первая. Но летальность ниже. Если пойдут тысячи случаев в день и будут нарастать, то можно говорить, что пришла вторая волна. Когда поднимается примерно на пол-уровня от того, что было», - объяснил вирусолог.
По его мнению, России тоже нужно готовиться ко второй волне инфекции. «В России вторая волна, скорее всего, наступит ближе к октябрю-ноябрю. Если в Москве будет больше тысячи заражений в день, то это будет показатель начала второй волны. По России это шесть-семь тысяч случаев в день. Думаю, вторая волна будет, но будет легче, чем первая», - заключил ученый.
Ранее Анатолий Альштейн в эфире НСН заявил, что вторая волна коронавирусной инфекции будет легче, если на неё не наложится волна гриппа.
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