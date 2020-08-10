«Будет легче». Вирусолог рассказал о подготовке ко второй волне COVID - 19
Вирусолог Анатолий Альштейн рассказал НСН об опасности наложения волн коронавируса и гриппа.
Более тяжёлое течение заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией COVID-19, не исключено осенью. С таким предположением выступил иммунолог академик РАН Арег Тотолян, передают «Известия».
Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн в эфире НСН заявил, что вторая волна коронавирусной инфекции будет легче, если на неё не наложится волна гриппа.
«Я думаю, что вторая волна будет, но она окажется легче, если, конечно, не наложатся друг на друга волны коронавирусной инфекции и гриппа. У гриппозной эпидемии свои законы, которые довольно близки к законам коронавирусной, поэтому нагрузка будет намного больше. К тому же человек может одновременно заболеть и гриппом, и коронавирусом, и это будет довольно неприятно. Заранее сказать, что будет тяжёлая волна гриппа, сейчас, конечно, нельзя», - сказал вирусолог.
Он также сообщил о готовности медиков ко второй волне коронавируса.
«Наша медицина уже готова принять новую волну на грудь и сегодня уже не та ситуация, которая была в самом начале пандемии. Тем более сейчас уже есть прослойка людей, которые имеют иммунитет. Да и вирус меняется, становясь менее патогенным. Подготовка ко второй волне ведётся всё время», - добавил Анатолий Альштейн.
Ранее президент Национальной ассоциации производителей фармацевтической продукции и медицинских изделий «АПФ», академик РАН, профессор Сергей Колесников в ходе пресс-конференции в НСН объяснил невозможность прихода второй волны коронавируса выработкой коллективного иммунитета у россиян.
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