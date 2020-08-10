«Будет легче». Вирусолог рассказал о подготовке ко второй волне COVID - 19

«Я думаю, что вторая волна будет, но она окажется легче, если, конечно, не наложатся друг на друга волны коронавирусной инфекции и гриппа. У гриппозной эпидемии свои законы, которые довольно близки к законам коронавирусной, поэтому нагрузка будет намного больше. К тому же человек может одновременно заболеть и гриппом, и коронавирусом, и это будет довольно неприятно. Заранее сказать, что будет тяжёлая волна гриппа, сейчас, конечно, нельзя», - сказал вирусолог.

Он также сообщил о готовности медиков ко второй волне коронавируса.

«Наша медицина уже готова принять новую волну на грудь и сегодня уже не та ситуация, которая была в самом начале пандемии. Тем более сейчас уже есть прослойка людей, которые имеют иммунитет. Да и вирус меняется, становясь менее патогенным. Подготовка ко второй волне ведётся всё время», - добавил Анатолий Альштейн.

Ранее президент Национальной ассоциации производителей фармацевтической продукции и медицинских изделий «АПФ», академик РАН, профессор Сергей Колесников в ходе пресс-конференции в НСН объяснил невозможность прихода второй волны коронавируса выработкой коллективного иммунитета у россиян.

