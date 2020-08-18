Ливан вводит общенациональный карантин из-за новой вспышки коронавируса

Власти Ливана приняли решение ввести общенациональный карантин из-за новой волны COVID-19. Он предполагает также объявление ночного комендантского часа. Мера будет введена в пятницу, 21 августа, сообщили в МВД страны.

Карантин будет действовать в течение двух недель, передает Интерфакс. Режим изоляции не затронет лишь работников, ликвидирующих последствия взрывов, прогремевших в порту Бейрута 4 августа.

Онищенко объяснил заражение Новака коронавирусом безответственностью

На прошлой неделе минздрав Ливана сообщил о рекордном суточном приросте новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в стране зарегистрировано 9,3 тыс. случаев заболевания, 105 человек скончались.

В России за последние сутки диагноз «коронавирусная инфекция» подтвердилась у 4748 человек, сообщили в оперштабе по борьбе с COVID-19. Число заболевших снижается на протяжении последних нескольких дней. Больше всего новых случаев инфицирования отмечается по-прежнему в Москве - порядка 700 человек. С начала пандемии в России заразились коронавирусом 932,5 тысячи человек.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:КарантинЛиванКоронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры