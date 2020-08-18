Ливан вводит общенациональный карантин из-за новой вспышки коронавируса

На прошлой неделе минздрав Ливана сообщил о рекордном суточном приросте новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в стране зарегистрировано 9,3 тыс. случаев заболевания, 105 человек скончались.

В России за последние сутки диагноз «коронавирусная инфекция» подтвердилась у 4748 человек, сообщили в оперштабе по борьбе с COVID-19. Число заболевших снижается на протяжении последних нескольких дней. Больше всего новых случаев инфицирования отмечается по-прежнему в Москве - порядка 700 человек. С начала пандемии в России заразились коронавирусом 932,5 тысячи человек.

