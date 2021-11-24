Вирусолог поспорил с прогнозом нейросети о четвертой волне COVID-19

«По всем официальным данным у нас идет постепенное снижение по заражениям. И чтобы сразу поднялась ещё какая-то волна – это маловероятно», – сказал Шестопалов в беседе с «Радио-1».

По его словам, спад заболевших будет идти и дальше. Шестопалов подчеркнул, если люди не будут соблюдать санитарные нормы, подъем заболеваемости может начаться после новогодних каникул. Также вирусолог добавил, что сейчас не стоит делать глобальные прогнозы об окончании пандемии.

Врач-инфекционист, вирусолог Евгений Тимаков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявлял, что снижение заболеваемости коронавирусом можно ждать к середине декабря, сейчас говорить о полноценной стабилизации ситуации еще рано.

