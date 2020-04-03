Вирусолог полагает, что первые итоги самоизоляции проявятся через неделю

Доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн назвал нынешнюю карантинизацию в Москве облегчённой. 

Предприятия в Москве перешли на дистанционный формат работы из-за введения режима самоизоляции в целях противодействия распространению коронавируса, однако около три млн человек на этой неделе вышли на рабочие места, сообщается в пятницу на официальном сайте мэра столицы.

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн напомнил в эфире НСН, что в столице лёгкий вариант карантинизации.

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«У нас неполный ненастоящий карантин, у нас – самоизоляция. Добиться стопроцентной самоизоляции невозможно. Но это всё равно помогает. Ближайшие результаты мы должны увидеть к 10 апреля. Тем, кто вынужден ездить на работу, нужно соблюдать те же требования, что и остальным: личная гигиена, защитная маска, как можно меньше контактировать с другими людьми, стараться держаться от них подальше. Все люди должны придерживаться гигиенических правил, уменьшат количество контактов», - отметил вирусолог.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
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