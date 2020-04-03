Вирусолог полагает, что первые итоги самоизоляции проявятся через неделю

Предприятия в Москве перешли на дистанционный формат работы из-за введения режима самоизоляции в целях противодействия распространению коронавируса, однако около три млн человек на этой неделе вышли на рабочие места, сообщается в пятницу на официальном сайте мэра столицы.

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн напомнил в эфире НСН, что в столице лёгкий вариант карантинизации.