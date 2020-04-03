И никто не разберет, кто кого за что штрафует

Закон о новых многотысячных штрафах за нарушение режима самоизоляции был оперативно принят Мосгордумой на этой неделе. Еще ранее наказание за административный проступок такого рода было введено на федеральном уровне стараниями Госдумы. Большинство положений этих рестрикционных актов уже вступило в силу, однако понять, как это должно работать, оказалось затруднительным даже для самих авторов этих документов: на двух человек получилось три мнения.

Отдельный диспут вышел по поводу наличия или отсутствия запрета на передвижение по Москве на автомобиле (а с учетом того, что подмосковные власти в вопросе борьбы с коронавирусом перенимают столичный опыт почти под копирку – то еще и по области). Пояснения в телеэфире в пятницу давал председатель Мосгордумы: передвигаться на автомобиле в Москве теперь разрешается только по одному, за исключением случаев совместной самоизоляции, - заявил Алексей Шапошников. Он уточнил, что речь идет о семье, но необходимо иметь при себе паспорта. В магазины на личном автомобиле по возможности нужно ехать одному: «он не может посадить второго, третьего, четвертого», - заявил Шапошников, пояснив, что в таком случае будет нарушена дистанция в 1,5 метра, за что предусмотрен штраф. При этом в действующих законах таких штрафов напрямую не предусмотрено, - отмечает РБК.

И это подтвердил автор закона, депутат Мосгордумы Кирилл Щитов: «социальное дистанцирование 1,5 метра - это требование для общественного транспорта. На такси это не распространяется. А про личный транспорт в указе мэра нет вообще никаких ограничений по количеству людей в салоне», - заявил Щитов «Интерфаксу». Никаких штрафов за нахождение в автомобиле больше чем одного человека в Москве не предусмотрено, - указал столичный законодатель. Более того, по его словам, пока поправка в московский КоАП о штрафе за нарушение режима самоизоляции с использованием автомобиля является «спящей» и передвижения людей на машинах по городу никак не ограничены. Эта норма вступит в силу, только если в городе будут введены «специальные режимы пользования личным транспортом». Вот только все ли полицейские знают о «спящем» характере этих штрафов?

Впрочем, москвичам и жителям Подмосковья впору радоваться: некоторые другие российские регионы тестируют еще более жесткие меры «социального дистанцирования» граждан в условиях вспышки коронавируса. Так, власти Ленинградской области выберут населенный пункт для введения в нем локального режима чрезвычайной ситуации, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Но заверил, что «никаких людей с автоматами на улицах не планируется».

Без подобных реверансов обошлись в Чечне: республика стала первым российским регионом, где ввели полноценный комендантский час: передвижение пешеходов и транспорта запрещено с 20:00 до 8:00, - объявил глава Чечни Рамзан Кадыров. «Мы не являемся сторонниками половинчатых мер в борьбе с надвигающейся заразой», - пояснили НСН в правительстве республики.

