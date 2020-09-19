Главный инфекционист Минздрава не подтверждает вторую волну коронавируса в стране

«Мы ожидаем, что всё-таки это будет не вторая волна, а некоторый небольшой подъём заболеваемости. О второй волне нужно говорить тогда, когда полностью первая волна (закончится – прим. НСН). У нас пока ещё только идёт снижение заболеваемости после вот той первой волны — это в основном апрель этого года», — цитирует Чуланова ТАСС.

Инфекционист считает, что речь идет о «некотором сезонном подъёме заболеваемости», отмечает RT.

Напомним, в России зафиксировали 1 097 251 случаев коронавирусной инфекции. Вылечились свыше 903 тысяч пациентов, погибли 19 339 человек.

Ранее профессор вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альштейн в беседе с НСН заявил, что рекордный прирост не является подтверждением второй волны пандемии в мире.

«По тем кривым, за которыми я имею возможность наблюдать, не могу сказать, что, действительно, началась вторая волна. Идет прибавка в общей заболеваемости, но в целом для мира это идет одна волна», - сказал Альштейн.

