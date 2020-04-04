Онищенко рассказал, что мешает России быстро победить коронавирус

В России борьба с коронавирусом COVID-2019 развивается по оптимистичному сценарию, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в фильме «Опасный вирус» телеканала «Россия 1» (ВГТРК).

По ее мнению, это объясняется тем, что в России за два месяца «знакомства с этим вирусом» были приняты все необходимые меры сдерживания распространения инфекции.

Первый зампред комитета по образованию и науке Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с НСН выделил главную задачу в борьбе с коронавирусом в России - «жестко пересмотреть систему тестирования».

«В стране появилось большое количество зарегистрированных диагностикумов. Имеющаяся громоздкая система подтверждения для них является реальным тормозом. С другой стороны, делать фетиш из диагностики тоже не надо – 100-процентной диагностики никогда не было. Да и не нужна она – слишком это дорогое удовольствие.

Сейчас у нас определяются конкретные очаги – например, больницы с определенным числом заболевших среди персонала. Значит, надо проводить необходимые мероприятия в режиме эпидочага, не дожидаясь тотального обследования. Время уходит, меры запаздывают. И вот этот алгоритм необходимо пересмотреть, потому что сегодняшняя система сильно тормозит проведение противовирусных мероприятий», - считает эксперт.