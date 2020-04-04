Онищенко рассказал, что мешает России быстро победить коронавирус
Первый зампред комитета по образованию и науке Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко высказался насчет коронавируса в России и указал главные задачи по его нераспространению.
В России борьба с коронавирусом COVID-2019 развивается по оптимистичному сценарию, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в фильме «Опасный вирус» телеканала «Россия 1» (ВГТРК).
По ее мнению, это объясняется тем, что в России за два месяца «знакомства с этим вирусом» были приняты все необходимые меры сдерживания распространения инфекции.
Первый зампред комитета по образованию и науке Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с НСН выделил главную задачу в борьбе с коронавирусом в России - «жестко пересмотреть систему тестирования».
«В стране появилось большое количество зарегистрированных диагностикумов. Имеющаяся громоздкая система подтверждения для них является реальным тормозом. С другой стороны, делать фетиш из диагностики тоже не надо – 100-процентной диагностики никогда не было. Да и не нужна она – слишком это дорогое удовольствие.
Сейчас у нас определяются конкретные очаги – например, больницы с определенным числом заболевших среди персонала. Значит, надо проводить необходимые мероприятия в режиме эпидочага, не дожидаясь тотального обследования. Время уходит, меры запаздывают. И вот этот алгоритм необходимо пересмотреть, потому что сегодняшняя система сильно тормозит проведение противовирусных мероприятий», - считает эксперт.
Онищенко согласился с тем, что к лету в России снизится уровень заболеваемости коронавирусом COVID-19. Эксперт отметил в качестве достижения разработку российской вакцины против новой вирусной инфекции, однако, обратил внимание на несколько принципиальных моментов в развитии пандемии коронавируса в России, о решении которых необходимо думать уже сейчас.
«Собственная вакцина – это хорошо. Но остается очень большие вопросы: на какие контингенты будет рассчитана вакцина, кого прививать? Непонятны сроки, сколько она держит свой защитный эффект. Нужно налаживать производство – это тоже вопрос. Поэтому, считаю, практического доступа к ней к осени не будет. Это очевидно. Надо налаживать производство.
Сама инфекция, как бы ни пытались нас ею пугать, по основным показателям умеренная», - заявил парламентарий.
Ранее научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова, академик РАН, вирусолог Виталий Зверев в интервью НСН обосновал свои предположения о том, что новым коронавирусом COVID-19 переболеет 2/3 населения планеты.
«Я не понимаю тех, кто заявляет, что мы сейчас справимся с коронавирусом, погасим его. Куда он денется? Чтобы вывести вирус из популяции, подсчитали ученые, нужно более 200 недель. Это невозможно и нереально. Поэтому вирус останется в популяции. Увидите, когда все посчитают, смертность будет не более 1 процента. Этот показатель сравним с данными по смертности от гриппа. Единственное отличие – грипп человечество может контролировать с помощью противогриппозных препаратов. И здесь (в случае с COVID-19 – прим. НСН) мы тоже разработаем, будем его контролировать», - убежден ученый.
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