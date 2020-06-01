Вирусолог назвал средство эффективнее медицинской маски

Строительные респираторы защищают человека от коронавируса лучше, чем обычная медицинская маска. Об этом в интервью радиостанции «Говорит Москва» заявил ведущий научный сотрудник центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, врач-вирусолог Виктор Ларичев.

Дерматолог рассказала, как уберечь лицо и руки под масками и перчатками

Собеседник радиостанции объяснил, что строительные респираторы лучше фильтруют, так как сделаны из материала, который задерживает частицы пыли — а они меньше чем капли, в которых содержатся вирусы.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что отдыхающим на пляжах россиянам разрешат не носить маски. Она отметила, что соблюдения мер социальной дистанции в данном случае будет достаточно, сообщает Ura.ru

При этом Попова уточнила, что эта рекомендация не касается семей или граждан, проживающих вместе, передает RT.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

Фото: mos.ru/Максим Денисов
ТЕГИ:БолезньВирусКоронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры