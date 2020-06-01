Вирусолог назвал средство эффективнее медицинской маски

Собеседник радиостанции объяснил, что строительные респираторы лучше фильтруют, так как сделаны из материала, который задерживает частицы пыли — а они меньше чем капли, в которых содержатся вирусы.



Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что отдыхающим на пляжах россиянам разрешат не носить маски. Она отметила, что соблюдения мер социальной дистанции в данном случае будет достаточно, сообщает Ura.ru



При этом Попова уточнила, что эта рекомендация не касается семей или граждан, проживающих вместе, передает RT.

