Вирусолог назвал средство эффективнее медицинской маски
Строительные респираторы защищают человека от коронавируса лучше, чем обычная медицинская маска. Об этом в интервью радиостанции «Говорит Москва» заявил ведущий научный сотрудник центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, врач-вирусолог Виктор Ларичев.
Собеседник радиостанции объяснил, что строительные респираторы лучше фильтруют, так как сделаны из материала, который задерживает частицы пыли — а они меньше чем капли, в которых содержатся вирусы.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что отдыхающим на пляжах россиянам разрешат не носить маски. Она отметила, что соблюдения мер социальной дистанции в данном случае будет достаточно, сообщает Ura.ru
При этом Попова уточнила, что эта рекомендация не касается семей или граждан, проживающих вместе, передает RT.
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