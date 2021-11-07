Вирусолог Петр Чумаков: Должна быть принудительная вакцинация от COVID-19

«Это очень непопулярно, конечно, - то, что я скажу, - но я считаю, что должна быть принудительная вакцинация. Вот, могут меня там распять просто. Но я думаю, что (необходимо – прим. НСН) во имя этих людей, которые сейчас сопротивляются, они потом благодарить будут, если их заставят это сделать», — заявил Чумаков в эфире «Радио Россия».

Он также назвал абсурдными аргументы антипрививочников.

Чумаков подчеркнул, пандемия коронавируса является глобальной проблемой, которую нельзя решить в отдельно взятой стране, пишет Газета.ru.

Как отмечал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» управляющий партнер коллегии адвокатов «Тарло и партнеры» Алексей Попов, обязательная вакцинация может быть введена в России только после объявления в стране чрезвычайного положения из-за эпидемии.

«Критерием введения всеобщей вакцинации должны быть именно эпидемические показания, а не экономическая целесообразность, определяемая интересами какой-то группы торговых компаний, предприятий сферы услуг или частного бизнеса. Закон о введении чрезвычайного положения позволяет это сделать, но, видимо, власть сегодня исходит из того, что нет оснований для введения всеобщей вакцинации. Хотя, исходя из текущих положений законодательства, это вполне возможно, исходя из текущих эпидемических показаний. Но что это за показания? Тут надо смотреть и изучать, какие критерии нужны для введения всеобщей вакцинации, сколько смертей должно быть, сколько заболевших. Поскольку никто с подобным раньше не сталкивался, наверное, такие четкие критерии не были выработаны. А вот для введения различных ограничений в законодательстве гораздо больше оснований. Поэтому проще ввести, опираясь на закон, режим ограничений по посещению каких-то мест, QR-коды, установить нерабочие дни», — пояснил юрист.

