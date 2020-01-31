Вирусолог опроверг возможность заражения коронавирусом через бананы
В соцсетях распространился слух о том, что китайский коронавирус якобы передается через бананы.
Однако с такой точкой зрения категорически не согласился глава Международного научно-образовательного центра биологической безопасности Роспотребнадзора на базе ДВФУ Михаил Щелканов.
«Это чушь собачья. Сплошной фейк», - сказал вирусолог. Он отметил, что бананы, которыми питаются крыланы в южных районах Китая, не поступают в продажу даже в самой КНР, передает телеканал «360». Кроме того, напомнил специалист, в основном Россия закупает бананы в Эквадоре.
Ранее ученые предположили, что источником нового коронавируса могли стать крыланы (разновидность летучих мышей), которых иногда употребляют в пищу на территории Китая.
В пятницу, 31 января, стало известно, что первые носители коронавируса были выявлены в России – по одному случаю в Тюменской области и Забайкалье. В обоих случаях речь идет о гражданах КНР.
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