Вирусолог опроверг возможность заражения коронавирусом через бананы

«Это чушь собачья. Сплошной фейк», - сказал вирусолог. Он отметил, что бананы, которыми питаются крыланы в южных районах Китая, не поступают в продажу даже в самой КНР, передает телеканал «360». Кроме того, напомнил специалист, в основном Россия закупает бананы в Эквадоре.

Ранее ученые предположили, что источником нового коронавируса могли стать крыланы (разновидность летучих мышей), которых иногда употребляют в пищу на территории Китая.

В пятницу, 31 января, стало известно, что первые носители коронавируса были выявлены в России – по одному случаю в Тюменской области и Забайкалье. В обоих случаях речь идет о гражданах КНР.

