Голикова подтвердила выявление китайского коронавируса в России
31 января 202015:42
В России выявлены первые случаи выявления китайского коронавируса. Речь идет о двух заболевших.
Такие данные привела вице-премьер РФ, глава оперативного штаба Татьяна Голикова. Одного заболевшего выявили в Тюмени, второго – в Забайкалье. В обоих случаях речь идет о гражданах Китая.
Голикова добавила, что Россия начинает эвакуацию своих граждан из города Ухань и провинции Хубэй. Также принято решение об ограничении пересечения границы РФ и Монголии.
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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
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