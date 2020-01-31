Голикова подтвердила выявление китайского коронавируса в России

В России выявлены первые случаи выявления китайского коронавируса. Речь идет о двух заболевших.

Такие данные привела вице-премьер РФ, глава оперативного штаба Татьяна Голикова. Одного заболевшего выявили в Тюмени, второго – в Забайкалье. В обоих случаях речь идет о гражданах Китая.

Голикова добавила, что Россия начинает эвакуацию своих граждан из города Ухань и провинции Хубэй. Также принято решение об ограничении пересечения границы РФ и Монголии.

