Лето в масках? Вирусолог поспорил с прогнозом Кремля по COVID-19
Профессор вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альштейн в эфире НСН не согласился с мнением Пескова и Познера о завершении эпидемии коронавируса.
Вернуться к привычному образу жизни, нарушенному пандемией COVID-19, можно будет к середине лета. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «То есть август уже будет, что называется, с открытым забралом», - отметил Песков. Ещё более оптимистично настроен телеведущий Владимир Познер, который полагает, что ситуация с пандемией коронавируса «рассосётся» к июлю.
Профессор вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альштейн в эфире НСН высказался более осторожно.
«Можно предсказать, что летом будет заметное снижение заболеваемости. Но по-настоящему безынфекционной, безвирусной жизни этим летом вряд ли можно ожидать. С масками не нужно торопиться, они меньше всего мешают. Тем более что они помогают и против гриппа, и против других вирусных инфекций. Может, мы и "поднимем забрало", а маски останутся там, где они нужны», - сказал Альштейн.
По его словам, пандемия коронавируса может продлиться до 2022 года. «Эта эпидемия очень мощная. Она охватила практически весь мир. Только в начале января кривая эпидемии развернулась и потихоньку поползла вниз. Все идет естественным путем, но он довольно долгий. С этой эпидемией мы еще и следующий год протянем. Он тоже может оказаться инфекционным», - предупредил специалист.
По мнению Альтштейна, вакцинация от COVID-19 позволит существенно ускорить процесс получения коллективного иммунитета, но успеть к лету 2021 года сформировать глобальный популяционный иммунитет всё равно невозможно.
«Властям нужно сделать все возможное, чтобы вакцинация проводилась. Но к лету добиться высокого уровня вакцинации нереалистично. Нужно стараться. Глава ВОЗ заявил, что число привитых уже выше, чем всех заболевших за время пандемии, более 100 млн. Темп взят хороший. И важно, чтобы мы участвовали тоже. У нас есть хорошая вакцина, есть производство, нужно организовывать вакцинацию. Агитировать за вакцину и прививать», - заключил вирусолог.
Ранее Анатолий Альштейн в эфире НСН назвал выдумкой связь между ростом заболеваемости COVID-19 в РФ коронавирусом и открытием границ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru