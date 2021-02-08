Лето в масках? Вирусолог поспорил с прогнозом Кремля по COVID-19

«Можно предсказать, что летом будет заметное снижение заболеваемости. Но по-настоящему безынфекционной, безвирусной жизни этим летом вряд ли можно ожидать. С масками не нужно торопиться, они меньше всего мешают. Тем более что они помогают и против гриппа, и против других вирусных инфекций. Может, мы и "поднимем забрало", а маски останутся там, где они нужны», - сказал Альштейн.

По его словам, пандемия коронавируса может продлиться до 2022 года. «Эта эпидемия очень мощная. Она охватила практически весь мир. Только в начале января кривая эпидемии развернулась и потихоньку поползла вниз. Все идет естественным путем, но он довольно долгий. С этой эпидемией мы еще и следующий год протянем. Он тоже может оказаться инфекционным», - предупредил специалист.

По мнению Альтштейна, вакцинация от COVID-19 позволит существенно ускорить процесс получения коллективного иммунитета, но успеть к лету 2021 года сформировать глобальный популяционный иммунитет всё равно невозможно.

«Властям нужно сделать все возможное, чтобы вакцинация проводилась. Но к лету добиться высокого уровня вакцинации нереалистично. Нужно стараться. Глава ВОЗ заявил, что число привитых уже выше, чем всех заболевших за время пандемии, более 100 млн. Темп взят хороший. И важно, чтобы мы участвовали тоже. У нас есть хорошая вакцина, есть производство, нужно организовывать вакцинацию. Агитировать за вакцину и прививать», - заключил вирусолог.

Ранее Анатолий Альштейн в эфире НСН назвал выдумкой связь между ростом заболеваемости COVID-19 в РФ коронавирусом и открытием границ.

