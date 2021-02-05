Вирусолог назвал сроки окончания пандемии COVID-19 в России
Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в эфире НСН рассказал, когда можно будет говорить о конце эпидемии.
Эпидемия коронавируса в России отступает. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. По его словам, число пациентов, находящихся под наблюдением, за последние три недели уменьшилось более чем на 30%.
Однако Мурашко отметил, что «цифра остаётся высокой». Он уточнил, что сейчас под наблюдением медиков находятся почти 800 тыс. заболевших коронавирусом.
Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в эфире НСН рассказал, когда можно будет говорить о конце пандемии.
«Мы видим, что есть положительная динамика в городах-миллионниках, в стране в целом. Есть прогноз, что уже в марте наступит значительное улучшение. К апрелю-маю проявления пандемии могут сократиться до минимума, мы вернемся к состоянию, близкому к до пандемии», - сказал Викулов.
Однако, по его словам, расслабляться рано. «У нас пока еще большое количество людей не вакцинированы, не имеют сформированного иммунитета. К тому же нужно оценивать не только по количеству новых случае заболевания, но и по числу летальных исходов», - пояснил вирусолог.
За последние сутки в стране зафиксировано 16 688 новых случаев коронавируса COVID-19.
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