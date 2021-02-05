Вирусолог назвал сроки окончания пандемии COVID-19 в России

Эпидемия коронавируса в России отступает. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. По его словам, число пациентов, находящихся под наблюдением, за последние три недели уменьшилось более чем на 30%.

Однако Мурашко отметил, что «цифра остаётся высокой». Он уточнил, что сейчас под наблюдением медиков находятся почти 800 тыс. заболевших коронавирусом.

Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в эфире НСН рассказал, когда можно будет говорить о конце пандемии.