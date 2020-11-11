Российского журналиста оштрафовали за фейк о коронавирусе

Известного в Нижегородской области журналиста и администратора Telegram-канала Александра Пичугина признали виновным в распространении ложной информации о коронавирусе и оштрафован на 300 тысяч рублей.

В пресс-службе суда сообщили, что он имеет право выплатить штраф с рассрочкой на 10 месяцев - по 30 тысяч рублей каждый месяц.

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Уголовное дело по статье «Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан» правоохранительные органы открыли после публикации в Telegram-канале 12 апреля материала на тему COVID-19.

В статье говорилось о предстоящей якобы «спланированной акции по инфицированию населения смертельно опасной болезнью». Сам автор позже пояснил, что имел в виду Вербное воскресенье, когда люди шли в церковь, невзирая на предупреждения властей об угрозе заражения коронавирусом в людных местах.

Врач-пульмонолог Сеченовского университета Владимир Бекетов ранее объяснил, какие суждения о болезни являются мифами, сообщает телеканал «360». Медик рекомендовал не следовать сомнительным рекомендациям, а обращаться к врачу при первых же признаках заболевания.

Профессор вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альштейн в эфире НСН назвал выдумкой связь между ростом заболеваемости COVID-19 в РФ коронавирусом и открытием границ.

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ФОТО: pixabay.com
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