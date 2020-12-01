Вирусолог описал появление иммунитета после вакцинации от COVID-19
Инфекционист-вирусолог Николай Малышев в эфире НСН заявил, что иммунитет вырабатывается не сразу после введения вакцины.
Участникам испытаний вакцин от COVID-19 не нужно самостоятельно проверяться на антитела. А если это произошло, не сообщать результат врачу, чтобы информация не повлияла на результаты испытаний. Об этом, как передает РИА «Новости», заявил израильский иммунолог, профессор Яков Беркун.
Инфекционист-вирусолог Николай Малышев в эфире НСН поддержал коллегу.
«Все правильно. Во время испытаний кто-то получает плацебо, а кто-то получает вакцину. Если будут знать результаты тестов, это может повлиять на оценку вакцины. Главное, чтобы добровольцы честно проводили испытание, поэтому незачем делать тесты», - сказал Малышев.
По его словам, иммунитет вырабатывается не сразу после введения вакцины.
«Через две-три недели, в зависимости от того, какой иммунитет у человека, отмечается повышение уровня вирус-нейтрализующих антител. Если они появляются после введения вакцины, значит, появляется защитный иммунитет. Но это не значит, что привитым можно расслабиться. И так же нужно стараться не заболеть, потому что в первые дни и недели иммунитета нет», - напомнил врач.
Малышев также рассказал, что центр имени Гамалеи разработал тест-систему на определение вирус-нейтрализующих антител. По его словам, она уже есть в ряде клиник.
Ранее Николай Малышев в беседе с НСН заверил, что побочные явления у людей, прошедших вакцинацию, не будут опасными.
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