Вирусолог описал появление иммунитета после вакцинации от COVID-19

Участникам испытаний вакцин от COVID-19 не нужно самостоятельно проверяться на антитела. А если это произошло, не сообщать результат врачу, чтобы информация не повлияла на результаты испытаний. Об этом, как передает РИА «Новости», заявил израильский иммунолог, профессор Яков Беркун.

Инфекционист-вирусолог Николай Малышев в эфире НСН поддержал коллегу.

«Все правильно. Во время испытаний кто-то получает плацебо, а кто-то получает вакцину. Если будут знать результаты тестов, это может повлиять на оценку вакцины. Главное, чтобы добровольцы честно проводили испытание, поэтому незачем делать тесты», - сказал Малышев.

По его словам, иммунитет вырабатывается не сразу после введения вакцины.