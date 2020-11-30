Какая вакцина лучшая? «Спутник V» сравнили с американским конкурентом
Директор Ассоциации организаций по клиническим исследованиям в эфире НСН рассказала, в чем российская вакцина от COVID-19 проигрывает конкуренту из США.
Американская компания Moderna заявила, что эффективность ее вакцины от COVID-19 составляет 94,1%, при тяжелом течении коронавируса - 100%. Ранее представители компании говорили, что Moderna разработала препарат всего за два дня еще в январе 2020 года.
Директор Ассоциации организаций по клиническим исследованиям Светлана Завидова в эфире НСН рассказала, можно ли верить сообщениям о 100% эффективности западной вакцины.
«Здесь вопрос в пояснении, что такое эти 100%. Если у них вакцинированные заболели, но в легкой форме, то это дает им основание говорить о 100%. То есть это вопрос интерпретации, это пиар. Но выводы будет делать американский регулятор FDA. Пока названы отдельные данные, а для оценки нужно ознакомиться с полным отчетом», - отметила она.
Завидова также рассказала, чем отличается российская вакцина от западной.
«Пока ни у одной вакцины нет отчета по законченному исследованию. Все остальное - это промежуточные анализы. У вакцины «Спутник V» он проводился на 20 случаях. В свою очередь, Moderna говорит о 196 случаях. Так что на сегодняшний день доверия больше к вакцине американской, но все равно нужен полный отчет», - сказала фармаколог.
Она также оценила шансы на поставки зарубежной вакцины в Россию.
«Пока никто не подавал таких заявок. У меня есть определенные сомнения в том, что российский рынок будет открыт для зарубежных вакцин, но будем надеяться. Даже если их пустят в Россию, то будут оказывать ценовое давление. А что касается госзакупок, то, скорее всего, они будут ограничены отечественными производителями. Но и не факт, что их вообще можно будет купить даже в частном порядке за свои деньги», - считает Завидова.
Ранее бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в эфире НСН заявил, что для завершения эпидемии вовсе не нужно вакцинировать всё население страны. По его словам, надо привить группы риска: пожилое поколение, молодых с онкологическими, эндокринологическими и кардиологическими заболеваниями, а также врачей и учителей.
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