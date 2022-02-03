Вирусолог объяснил, от чего зависит вероятность повторного заражения COVID-19
Вероятность повторного заболевания коронавирусной инфекцией сильно зависит от количества антител в организме человека и штамма инфекции. Об этом рассказал научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, молекулярный биолог и вирусолог Максим Скулачев в беседе с «Вечерней Москвой».
По его словам, если человек был заражен штаммом «дельта», то уже через месяц он может заразиться «омикроном». Вирусолог подчеркнул, что если человек прошел вакцинацию, то шансов заболеть намного меньше.
Ранее иммунолог Николай Крючков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что рост заболеваемости COVID-19 в России продолжится еще 2,5-3 недели, после чего пойдет на спад.
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