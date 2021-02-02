Вирусолог объяснил опасность отказа от масок

Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в эфире НСН поставил под сомнение слова коллеги об отказе от масок к концу весны.



Ношение медицинских масок в общественных местах может стать необязательным в России к концу весны. Об этом, как сообщает радио Sputnik, заявил врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

По его словам, это случится, если сформируется достаточная иммунная прослойка среди населения. Иммунитет должен появиться у 60–70% жителей того или иного региона. По мнению медика, быстрее всего этот показатель будет достигнут в Москве, которая уже сегодня ближе всего к этому показателю.

Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в эфире НСН поставил под сомнение слова Жемчугова.

«Я не совсем согласен с коллегой Жемчуговым. В мире, включая Россию, наблюдается положительная динамика с COVID-19. Но говорить, что мы полностью уберем медицинские маски, неверно. Для групп риска они будут рекомендованы достаточно длительное время, пока пандемия не закончится. С другой стороны, нельзя исключить появление новых возбудителей, новых штаммов. Есть кандидатные вирусы для пандемии гриппа. Никто не знает, когда это может случиться. К тому же одной иммунной прослойкой мы не обойдемся. Возможно повторное заражение COVID-19. Эти случаи редки, но они есть. Также сейчас рассматривается вероятность хронического течения инфекции», - сказал Викулов.

Инфекционист посоветовала не носить две маски от коронавируса

Тем не менее он полагает, что до конца года обязательное ношение масок может быть отменено.

«Думаю, в этом году это абсолютно реально. Но нужно иметь в виду, что при ухудшении эпидемиологической ситуации власти вынуждены будут вводить карантинные мероприятия. Потому что даже прекращение авиасообщения не останавливает пандемию. Существенно сдерживает, но не останавливает. Поэтому важен комплекс мер», - добавил вирусолог.

Он отметил, что требование ношения перчаток, за отсутствие которых могут оштрафовать, не всегда оправдано, но таковы противоэпидемиологические правила.

«Что касается перчаток, то необходимо немного потерпеть. Доказывать что-то бессмысленно. Судиться с Роспотребнадзором – это все равно, что судиться с Конституционным судом. Тонкий вопрос, если у человека порвались перчатки или их нет, но он готов приобрести, а ему сразу выписывают штраф. Это, я считаю, неправомочно. Тогда должны быть обеспечены перчатки, должны автоматы стоять. Все вопросы и жалобы принимаются на сайте "Стопкоронавирус.рф" или Роспотребнадзора», - заключил медик.

Между тем врач и телеведущий Александр Мясников в эфире НСН выступил против требования носить перчатки из-за коронавируса, а также заявил, что при отмене масочного режима негативных последствий не будет.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Астапкович
ТЕГИ:РоссияКоронавирусЗащитная маска
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