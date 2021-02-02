Вирусолог объяснил опасность отказа от масок

Ношение медицинских масок в общественных местах может стать необязательным в России к концу весны. Об этом, как сообщает радио Sputnik, заявил врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

По его словам, это случится, если сформируется достаточная иммунная прослойка среди населения. Иммунитет должен появиться у 60–70% жителей того или иного региона. По мнению медика, быстрее всего этот показатель будет достигнут в Москве, которая уже сегодня ближе всего к этому показателю.

Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в эфире НСН поставил под сомнение слова Жемчугова.

«Я не совсем согласен с коллегой Жемчуговым. В мире, включая Россию, наблюдается положительная динамика с COVID-19. Но говорить, что мы полностью уберем медицинские маски, неверно. Для групп риска они будут рекомендованы достаточно длительное время, пока пандемия не закончится. С другой стороны, нельзя исключить появление новых возбудителей, новых штаммов. Есть кандидатные вирусы для пандемии гриппа. Никто не знает, когда это может случиться. К тому же одной иммунной прослойкой мы не обойдемся. Возможно повторное заражение COVID-19. Эти случаи редки, но они есть. Также сейчас рассматривается вероятность хронического течения инфекции», - сказал Викулов.