Вирусолог объяснил опасность отказа от масок
Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в эфире НСН поставил под сомнение слова коллеги об отказе от масок к концу весны.
Ношение медицинских масок в общественных местах может стать необязательным в России к концу весны. Об этом, как сообщает радио Sputnik, заявил врач-иммунолог Владислав Жемчугов.
По его словам, это случится, если сформируется достаточная иммунная прослойка среди населения. Иммунитет должен появиться у 60–70% жителей того или иного региона. По мнению медика, быстрее всего этот показатель будет достигнут в Москве, которая уже сегодня ближе всего к этому показателю.
Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в эфире НСН поставил под сомнение слова Жемчугова.
«Я не совсем согласен с коллегой Жемчуговым. В мире, включая Россию, наблюдается положительная динамика с COVID-19. Но говорить, что мы полностью уберем медицинские маски, неверно. Для групп риска они будут рекомендованы достаточно длительное время, пока пандемия не закончится. С другой стороны, нельзя исключить появление новых возбудителей, новых штаммов. Есть кандидатные вирусы для пандемии гриппа. Никто не знает, когда это может случиться. К тому же одной иммунной прослойкой мы не обойдемся. Возможно повторное заражение COVID-19. Эти случаи редки, но они есть. Также сейчас рассматривается вероятность хронического течения инфекции», - сказал Викулов.
Тем не менее он полагает, что до конца года обязательное ношение масок может быть отменено.
«Думаю, в этом году это абсолютно реально. Но нужно иметь в виду, что при ухудшении эпидемиологической ситуации власти вынуждены будут вводить карантинные мероприятия. Потому что даже прекращение авиасообщения не останавливает пандемию. Существенно сдерживает, но не останавливает. Поэтому важен комплекс мер», - добавил вирусолог.
Он отметил, что требование ношения перчаток, за отсутствие которых могут оштрафовать, не всегда оправдано, но таковы противоэпидемиологические правила.
«Что касается перчаток, то необходимо немного потерпеть. Доказывать что-то бессмысленно. Судиться с Роспотребнадзором – это все равно, что судиться с Конституционным судом. Тонкий вопрос, если у человека порвались перчатки или их нет, но он готов приобрести, а ему сразу выписывают штраф. Это, я считаю, неправомочно. Тогда должны быть обеспечены перчатки, должны автоматы стоять. Все вопросы и жалобы принимаются на сайте "Стопкоронавирус.рф" или Роспотребнадзора», - заключил медик.
Между тем врач и телеведущий Александр Мясников в эфире НСН выступил против требования носить перчатки из-за коронавируса, а также заявил, что при отмене масочного режима негативных последствий не будет.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,9 млн+16 643 / сут.
Умерли
74 158+539 / сут.
Выздоровели
3,3 млн+22 372 / сут.
- США заявили о готовности предоставлять Украине летальное оружие
- «Яндекс.Такси» купила активы компании «Везет»
- СПЧ заявил о проверке из-за ситуации с задержанными в автобусе полиции
- Москва проведет дезинфекцию гостиниц-участниц программы борьбы с COVID-19
- СМИ: У Мосгорсуда задержали молодого человека с пистолетом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru