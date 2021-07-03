Вирусолог объяснил безопасность «Спутника V» для генома человека

Вакцина «Спутник V» не оказывает воздействия на геном человека, а аденовирусы, которые входит в состав препарата, не могут размножаться в человеческом организме. Об этом заявил профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в комментарии порталу URA.RU в субботу, 3 июля.

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«Аденовирус даже «дикий», не измененный, попадая в ядро наших клеток, он там присутствует в виде эписомы, отдельной единицы. С ядром он не взаимодействует, с ДНК не взаимодействует, никуда не встраивается», — цитируют Аграновского «Известия».

Вирусолог подчеркнул, что для размножения вируса должна быть создана специальная культура клеток ферментеров. При этом аденовирус находится в человеческих клетках около двух недель после вакцинации.

Ранее врач-иммунолог, доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что более жесткие меры для вакцинации вводить не нужно.

«Усиливать давление на народ? Да зачем? И так у нас все хорошо. Справиться бы с теми, кто сейчас пошел вакцинироваться. Надо в первую очередь обеспечить, чтобы было в достатке всех вакцин, потому что у нас есть сведения, что во многих городах и регионах нет вакцины «КовиВак». А она хорошая. Мало ли, какие у людей мотивы. Надо, чтобы все вакцины были доступны, чтобы у людей был выбор», - считает врач-иммунолог.


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ФОТО: Российский Фонд Прямых Инвестиций
ТЕГИ:ПандемияКоронавирусВакцинацияСпутник
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