Вирусолог объяснил безопасность «Спутника V» для генома человека

«Аденовирус даже «дикий», не измененный, попадая в ядро наших клеток, он там присутствует в виде эписомы, отдельной единицы. С ядром он не взаимодействует, с ДНК не взаимодействует, никуда не встраивается», — цитируют Аграновского «Известия».

Вирусолог подчеркнул, что для размножения вируса должна быть создана специальная культура клеток ферментеров. При этом аденовирус находится в человеческих клетках около двух недель после вакцинации.

Ранее врач-иммунолог, доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что более жесткие меры для вакцинации вводить не нужно.

«Усиливать давление на народ? Да зачем? И так у нас все хорошо. Справиться бы с теми, кто сейчас пошел вакцинироваться. Надо в первую очередь обеспечить, чтобы было в достатке всех вакцин, потому что у нас есть сведения, что во многих городах и регионах нет вакцины «КовиВак». А она хорошая. Мало ли, какие у людей мотивы. Надо, чтобы все вакцины были доступны, чтобы у людей был выбор», - считает врач-иммунолог.



