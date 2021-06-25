«Хорошо, но поздно». Онищенко оценил идею обязательной вакцинации всех взрослых россиян

Инициатива промышленников и профсоюзов об обязательной вакцинации всего взрослого населения России хорошая, но запоздалая. С таким заявлением выступил бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

«С формулировками я не очень согласен. Но то, что профсоюзы и промышленники заговорили об этом, да еще и через призму экономики, это однозначно хорошо, но поздно», - заявил Онищенко «Радио 1».

Он подчеркнул, что этот вопрос нужно было поднимать еще год назад.

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Напомним, ранее в пятницу, 25 июня, Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) и Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) попросили правительство РФ объявить обязательную вакцинацию всех взрослых россиян. Там подчеркнули, что исключение должны составить только те, у кого есть противопоказания и необходимый уровень антител.

В совместном обращении РСПП и ФНПР отмечается, что введение обязательной вакцинации необходимо для «предотвращения дальнейшего распространения COVID-19 и продолжения восстановления допандемического уровня развития экономики и рынка труда.

К слову, в это же день глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что первую дозу вакцины от коронавируса получили более 21 миллиона россиян. Также он сообщил, что эксперты приняли решение о снятии противопоказаний для вакцинации «Спутником V» беременных. Между тем, препарат «КовиВак», разработанный центром имени Чумакова, вновь стал доступен вакцинации в Москве. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы. Привиться «КовиВаком» можно в пяти пунктах вакцинации на базе городских поликлиник. Для этого необходимо записаться на прививку заранее.

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ФОТО: НСН
ТЕГИ:ВакцинацияКоронавирусГеннадий Онищенко
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