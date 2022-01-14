Немедицинский вопрос: Вирусолог объяснил «бесполезность» QR-кодов перед «омикроном»

С эпидемиологической точки зрения введение QR-кодов на фоне мутации коронавируса было бы бесполезной мерой, заявил врач-инфекционист, вирусолог Евгений Тимаков в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Ранее правительство и «Единая Россия» договорились отложить второе чтение законопроекта о введении QR-кодов для посещения общественных мест, об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Согласно предложенным поправкам, после 1 февраля попасть в общественные места по-прежнему можно будет с отрицательным ПЦР-тестом.



Спикер Госдумы Вячеслав Володин позже сообщил, что законопроект о QR-кодах вообще снимут с рассмотрения.

«Я вообще против введения QR-кодов с эпидемиологической точки зрения, с точки зрения эпидемиологии и защиты они не имеют никакого значения, потому что и человек с QR-кодом может быть источником инфекции и заражать окружающих. Это вопрос немедицинский. Они уже были бесполезны при дельта-штамме, при «омикроне» они абсолютно бесполезны, потому что болеют привитые и непривитые. С точки зрения медицины QR-коды не имеют никакой эффективности в данный момент при мутации вируса», - объяснил Тимаков.