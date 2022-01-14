Немедицинский вопрос: Вирусолог объяснил «бесполезность» QR-кодов перед «омикроном»
Евгений Тимаков отметил, что с эпидемиологической точки зрения QR-коды не имеют никакого значения, ведь источником инфекции может быть и человек с сертификатом.
С эпидемиологической точки зрения введение QR-кодов на фоне мутации коронавируса было бы бесполезной мерой, заявил врач-инфекционист, вирусолог Евгений Тимаков в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Ранее правительство и «Единая Россия» договорились отложить второе чтение законопроекта о введении QR-кодов для посещения общественных мест, об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Согласно предложенным поправкам, после 1 февраля попасть в общественные места по-прежнему можно будет с отрицательным ПЦР-тестом.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин позже сообщил, что законопроект о QR-кодах вообще снимут с рассмотрения.
«Я вообще против введения QR-кодов с эпидемиологической точки зрения, с точки зрения эпидемиологии и защиты они не имеют никакого значения, потому что и человек с QR-кодом может быть источником инфекции и заражать окружающих. Это вопрос немедицинский. Они уже были бесполезны при дельта-штамме, при «омикроне» они абсолютно бесполезны, потому что болеют привитые и непривитые. С точки зрения медицины QR-коды не имеют никакой эффективности в данный момент при мутации вируса», - объяснил Тимаков.
При этом он отметил, что QR-коды могли бы повлиять на темпы вакцинации, но подчеркнул, что не видит смысла мотивировать граждан прививаться таким путем.
«На темпы вакцинации это может повлиять, потому что человек без QR-кода не будет допущен в общественные места, но сейчас уже привито большое количество населения, большое количество населения переболело, очень многие имеют антитела к коронавирусной инфекции, очень много работ, которые показывают, что частая ревакцинация может быть неполезна для здоровья. Поэтому, есть ли смысл стимулировать население QR-кодами? Я считаю, что нет», - добавил собеседник «Радиоточки НСН».
Также вирусолог призвал правительство в случае доработки законопроекта обсуждать все вопросы совместно с врачебным сообществом, а не только с депутатами.
Ранее бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» высказал мнение, что принятие или неприятие закона о QR-кодах вообще ни на что не влияет.
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