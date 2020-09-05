Собянин сделал заявление по поводу второй волны коронавируса в России
Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что в российские регионы не пришла вторая волна новой коронавирусной инфекции. По оценкам столичного градоначальника, в некоторых областях еще продолжается первая волна COVID-19. Такие заявления Собянин сделал в интервью телеканалу «Россия 24».
«Одни регионы прошли, как Москва, в основном эту ситуацию. Она не исчезла, но максимальные значения ушли», — заявил глава столицы.
По мнению Собянина, отдельные российские регионы еще остаются в эпицентре пандемии, пишет Газета.ru. Из-за разных сроков преодоления пиков пандемии коронавируса мэр столицы заявил о важности «настройки по регионам и иногда по городам и муниципалитетам».
Ранее 5 сентября президент Владимир Путин дал положительную оценку практике передачи полномочий губернаторам во время пандемии COVID-19.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru