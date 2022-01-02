Вирусолог назвал условия для окончания пандемии в 2022 году
Пандемия коронавируса COVID-19 может закончиться в 2022 году, считает профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. Она назвал основные условия для этого в беседе с URA.RU.
«В 2022 году мы могли бы закончить пандемию, потому что есть вакцины, есть возможность усовершенствования вакцин, есть возможность произвести вакцины. Я говорю не только о России, а вообще о мире», — пояснил Альштейн.
Вирусолог считает, что соблюдение мер профилактики и вакцинация помогут сократить заболеваемость коронавирусом. В противном случае, предупредил он, пандемия продолжится и в 2023 году.
Ранее глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова поставила под сомнение прогноз об окончании пандемии коронавируса летом 2022 года. Учитывая мутирование вируса, однозначного ответа о сроках завершении эпидемии нет, заявила Скворцова в интервью телеканалу «Россия 24».
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