Инфекционист Тимаков рассказал о сроках окончания пандемии коронавируса

Как сообщил РИА Новости врач-инфекционист Евгений Тимаков, пандемия продлится еще как минимум год, а возвращение к привычному образу жизни станет возможно только после анализа весенних показателей заболеваемости. Это необходимо для того, чтобы понять, насколько COVID-19 адаптировался и как он меняется.

Ранее астропсихолог Оксана Юнина сообщила, что распространение коронавируса, и связанная с этим экономическая ситуация и ограничения для граждан продлятся ещё примерно год.



