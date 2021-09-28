Инфекционист Тимаков рассказал о сроках окончания пандемии коронавируса
Названы сроки окончания эпидемии COVID-19.
Как сообщил РИА Новости врач-инфекционист Евгений Тимаков, пандемия продлится еще как минимум год, а возвращение к привычному образу жизни станет возможно только после анализа весенних показателей заболеваемости. Это необходимо для того, чтобы понять, насколько COVID-19 адаптировался и как он меняется.
Ранее астропсихолог Оксана Юнина сообщила, что распространение коронавируса, и связанная с этим экономическая ситуация и ограничения для граждан продлятся ещё примерно год.
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