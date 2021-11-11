Вирусолог назвал условие спада COVID-пандемии уже через месяц

Эпидемия коронавируса в России может пойти на спад уже через месяц, если граждане сохранят нынешний темп вакцинации, которые в последнее время значительно возрос. Так оценивает перспективы борьбы с новой инфекцией вирусолог, доктор биологических наук Александр Шестопалов.

«Чувствуется, что сейчас народ активно начал прививаться – активнее, чем в прошлом году. Выход на плато и на спад зависит от многих факторов, но в первую очередь, от вакцинации. Надеюсь на это, самому уже надоело», – заявил учёный в эфире «Радио 1».

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При этом эксперт отмечает неоднородность эпидемиологической ситуации в российских регионах - в одних субъектах федерации заражаемость и заболеваемость близки к плато, в других пандемия всё ещё нарастает.

В свою очередь бывший главный инфекционист Москвы, профессор Николай Малышев в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» назвал вакцинацию самым эффективным способом борьбы с пандемией на сегодня. Он считает неверным расчёт на естественный иммунитет.

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Фото: mos.ru
ТЕГИ:ПандемияКоронавирусВакцинация
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