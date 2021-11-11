Вирусолог назвал условие спада COVID-пандемии уже через месяц

Эпидемия коронавируса в России может пойти на спад уже через месяц, если граждане сохранят нынешний темп вакцинации, которые в последнее время значительно возрос. Так оценивает перспективы борьбы с новой инфекцией вирусолог, доктор биологических наук Александр Шестопалов.

«Чувствуется, что сейчас народ активно начал прививаться – активнее, чем в прошлом году. Выход на плато и на спад зависит от многих факторов, но в первую очередь, от вакцинации. Надеюсь на это, самому уже надоело», – заявил учёный в эфире «Радио 1».