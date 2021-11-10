Экс-главный инфекционист Москвы поддержал обязательную вакцинацию

Николай Малышев подчеркнул, что в условиях пандемии странно рассчитывать на природный иммунитет, когда есть вакцина. 

Самым эффективным методом борьбы с пандемией на сегодняшний день является вакцинация, рассчитывать на врожденный иммунитет не стоит, заявил бывший главный инфекционист Москвы, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

«Самое эффективное лекарство – это вакцинация. Все остальное – это от лукавого пока. Сначала вакцинация, даже если потом заболеешь, все легче будет. Как врач более строгие ограничения я поддерживаю, но есть и другие факторы – например, экономические. Если будут приняты определенные законодательные акты, то я, безусловно, поддерживаю обязательную вакцинацию», - отметил Малышев.

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При этом он подчеркнул, что у каждого человека есть природный иммунитет, который в некоторых случаях не позволяет ему заразиться даже при контакте с больным, но рассчитывать только на это не стоит.

«У каждого разные условия – может, уже переболели или вакцинировались, вот и не заразились, живя в одной квартире с инфицированным. У каждого врожденный иммунитет разный, дальше дозы заразные разные. Природный иммунитет сказывается, здесь тысяча и одна причина. Но сейчас инкубационный период стал короче, у «дельта» штамма этот период короче – около пяти дней в среднем. А раньше до двух недель было», - добавил собеседник «Радиоточки НСН».

Ранее врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал, при каких условиях можно избежать заражения COVID-19, контактируя с больными.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусВакцинация
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