Экс-главный инфекционист Москвы поддержал обязательную вакцинацию

При этом он подчеркнул, что у каждого человека есть природный иммунитет, который в некоторых случаях не позволяет ему заразиться даже при контакте с больным, но рассчитывать только на это не стоит.

«У каждого разные условия – может, уже переболели или вакцинировались, вот и не заразились, живя в одной квартире с инфицированным. У каждого врожденный иммунитет разный, дальше дозы заразные разные. Природный иммунитет сказывается, здесь тысяча и одна причина. Но сейчас инкубационный период стал короче, у «дельта» штамма этот период короче – около пяти дней в среднем. А раньше до двух недель было», - добавил собеседник «Радиоточки НСН».

Ранее врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал, при каких условиях можно избежать заражения COVID-19, контактируя с больными.

