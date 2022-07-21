Россиян, переболевших COVID-19 год назад, предупредили об осложнениях

Он напомнил, что во второй половине прошлого года в России доминировала разновидность COVID-19 под названием «Дельта», оставив после себя «мощный след» различных осложнений. В первую очередь от инфекции страдали сосуды и легкие пациентов.

Даже через год после заражения «Дельтой» человек может сталкиваться с последствиями коронавируса, считает Звонков. По его словам, тяжесть и характер осложнений зависят от того, как инфекция распространялась в организме, насколько серьезно и долго болел пациент. Врач отметил, что отдаленные последствия воздействия коронавируса на организм – это в какой-то мере «лотерея».

Новая волна коронавируса может прийти в Россию к концу лета, но она не будет такой значительной, как зимой, заявил профессор вирусологии главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи Анатолий Альтштейн в пресс-центре НСН.

