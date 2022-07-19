«Потомки омикрона!»: Пришествие «Кентавра» не станет фатальным для россиян

Появление в России подвида коронавируса «Кентавр» не приведет к серьезным вспышкам заболеваемости до середины сентября, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» иммунолог Николай Крючков.

Ранее во вторник Роспотребнадзор сообщил о первых случаях заболеваемости «Кентавром» в России. Пятерых заболевших этим подвидом штамма «омикрон» выявили в Москве. При этом госпитализированных среди них нет, болезнь протекает в легкой форме.