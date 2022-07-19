«Потомки омикрона!»: Пришествие «Кентавра» не станет фатальным для россиян
Мутация коронавируса «Кентавр» заразнее «родственников», однако речи о повторении ситуации с «дельта»-штаммом не идет, сказал в эфире НСН Николай Крючков.
Появление в России подвида коронавируса «Кентавр» не приведет к серьезным вспышкам заболеваемости до середины сентября, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» иммунолог Николай Крючков.
Ранее во вторник Роспотребнадзор сообщил о первых случаях заболеваемости «Кентавром» в России. Пятерых заболевших этим подвидом штамма «омикрон» выявили в Москве. При этом госпитализированных среди них нет, болезнь протекает в легкой форме.
«Исходная линия "омикрона" ВА.1, выявленная в ноябре прошлого года, заменилась на ВА.2, это были первые волны его распространения, потом появился ВА.3, оказавшийся тупиковой ветвью и не пошел, ВА.4 и ВА.5 сейчас доминирующие в мире и очень быстро растущие подвиды. Появившийся сейчас "Кентавр" ВА.2.75 – это ответвление от ВА.2. Его выявили в Индии, Европе, всего больше десяти стран. Обращает внимание быстрый рост количества новых случаев, в частности, в Индии». – рассказал Крючков.
По его словам, «Кентавр» заразнее ВА.2, однако от «потомков омикрона» не стоит ждать повторения ситуации со штаммом «дельта».
«"Кентавр" более заразный и сильный, чем ВА.2, здесь вопросов нет. Есть большой вопрос, как эта линия будет себя чувствовать в сравнении с ВА.5 Пока ответа на него нет, кто перевесит, сказать сложно. Есть специалисты, которые говорят, что ВА.5 и ВА.2.75 более патогенны и вызывают более тяжелое течение, но для таких выводов данных недостаточно, это совершенно неочевидно. Даже если есть разница по патогенности, она не радикальна. Это ни в коем случае не похоже на возврат к "дельте". Это может произойти, но явно не с потомками "омикрона", а с какими-то другими линиями». – подчеркнул иммунолог.
По его словам, новая волна заболеваемости не превысит летом и трети от «зимнего омикрона», а вот осенью могут возникнуть проблемы.
«Волна заболеваемости уже давно идет по всему миру, в Москве уже больше месяца, в Петербурге тоже недель пять идет движение вверх. В России с учетом ВА.4, ВА.5 и даже "Кентавра" локальный пик в течение двух месяцев до середины сентября будет на уровне трети, может быть, четверти от пика в зимнюю омикрон-волну по заболеваемости, госпитализациям и смертности. При этом проэпидемические факторы начнут играть роль с сентября, а не сейчас, и там шаткое равновесие может сдвинуться в сторону пандемии», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
По данным СМИ, новую мутацию коронавируса «Кентавр» уже обнаружили в Индии, Нидерландах, Австралии, Германии, Великобритании, США, Канаде и ряде других стран.
Ранее врач-иммунолог Владимир Болибок пообещал «Радиоточка НСН» осеннюю волну коронавируса в России и допустил возвращение масочного режима и дистанционки.
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