Вирусолог назвал сроки восстановления иммунитета после коронавируса

Ученые из Института вирусологии Уханя провели исследование воздействия COVID-19 на лимфоциты – клетки, которые отвечают за иммунитет человека. Эксперимент показал, что типичным симптомом у переболевших новым коронавирусом является лимфопения – временное или стойкое снижение уровня лимфоцитов в крови.

Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн в беседе с НСН отметил, что лимфопения явление достаточно частое.

«При ряде вирусных заболеваний возможна такая лимфопения после перенесенного заболевания. Но это временное явление, оно потом восстанавливается достаточно быстро. Лимфопения, конечно, это не хорошая вещь, потому что лейкоциты это часть иммунной системы, они борются с бактериями, это клетки, которые вырабатывают антитела. Так что лимфопения это показатель снижения иммунитета, но это временная вещь, характерная не только для коронавирусов. Восстановление лейкоцитов может занимать дни или недели», - сказал Альштейн.

При этом, он отметил, что если же лимфопения становится более стойкой, то необходимо медицинское вмешательство. Медики способствуют ускорению восстановления числа лейкоцитов, например, с помощью назначения витаминов.