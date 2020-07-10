Вирусолог назвал сроки восстановления иммунитета после коронавируса
Вирусолог, доктор медицинских наук в эфире НСН рассказал, в какой срок восстанавливаются лейкоциты в крови после вирусных заболеваний.
Ученые из Института вирусологии Уханя провели исследование воздействия COVID-19 на лимфоциты – клетки, которые отвечают за иммунитет человека. Эксперимент показал, что типичным симптомом у переболевших новым коронавирусом является лимфопения – временное или стойкое снижение уровня лимфоцитов в крови.
Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн в беседе с НСН отметил, что лимфопения явление достаточно частое.
«При ряде вирусных заболеваний возможна такая лимфопения после перенесенного заболевания. Но это временное явление, оно потом восстанавливается достаточно быстро. Лимфопения, конечно, это не хорошая вещь, потому что лейкоциты это часть иммунной системы, они борются с бактериями, это клетки, которые вырабатывают антитела. Так что лимфопения это показатель снижения иммунитета, но это временная вещь, характерная не только для коронавирусов. Восстановление лейкоцитов может занимать дни или недели», - сказал Альштейн.
При этом, он отметил, что если же лимфопения становится более стойкой, то необходимо медицинское вмешательство. Медики способствуют ускорению восстановления числа лейкоцитов, например, с помощью назначения витаминов.
Также эксперт отметил, что неплохо было бы учесть восстановительный период для людей переболевшим коронавирусом, однако этому мешают экономические факторы.
«Ведь это существенно продлит больничный лист, человек тогда не работает и не получает деньги. Вообще, во многом зависит от самочувствия человека, если он чувствует себя нормально, а лейкоцитов поменьше, то ничего страшного, восстановятся», - заключил собеседник НСН.
Ученые из Института вирусологии Уханя в своем исследовании изучили состояние 55 вылечившихся от коронавируса пациентов, чтобы узнать, как со временем изменяется число иммунных клеток в их крови. Они уточнили, что при поражении коронавирусом иммунитет хоть и длительно, но восстанавливается, чего нельзя сказать о иммунитете больных СПИДом – у них повреждение иммунной системы носит необратимый характер.
Ранее НСН сообщала, что в ВОЗ назвали условия возвращения карантина в России.
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