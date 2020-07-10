Новости за ночь: В ВОЗ назвали условия возвращения карантина в России
Ограничительные меры из-за коронавируса COVID-19 в России придётся вводить снова, если не будет соблюдаться социальная дистанция, а число случаев начнёт расти. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович.
По её мнению, вероятность введения запретов останется до тех пор, пока в мире не появится лекарство от коронавируса или вакцина, передаёт РИА Новости.
Вуйнович считает, что к возвращению запретов нужно быть готовыми: «Лучше пусть это будет раньше, не надо ждать, пока вирус еще больше распространится».
Ранее бывший глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил о возможном возвращении коронавируса осенью — по его словам, инфекция даст о себе знать и в зимний период, сообщает RT. Однако в таком случае масштабных запретов, как раньше вводить не нужно, уверен он.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
707 тыс.+6 509 / сут.
Умерли
10 843+176 / сут.
Выздоровели
481 тыс.+8 805 / сут.
- Новости за ночь: В РФ подходят к концу клинические испытания вакцины против COVID-19
- Новости за ночь: В ВОЗ назвали условия возвращения карантина в России
- Фургал не признал вину в организации убийств
- В Нью-Йорке напротив небоскреба Трампа появилась надпись Black lives matter
- В Москве умерли 28 пациентов с коронавирусом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru