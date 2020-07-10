Новости за ночь: В ВОЗ назвали условия возвращения карантина в России

Ограничительные меры из-за коронавируса COVID-19 в России придётся вводить снова, если не будет соблюдаться социальная дистанция, а число случаев начнёт расти. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович.

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По её мнению, вероятность введения запретов останется до тех пор, пока в мире не появится лекарство от коронавируса или вакцина, передаёт РИА Новости.

Вуйнович считает, что к возвращению запретов нужно быть готовыми: «Лучше пусть это будет раньше, не надо ждать, пока вирус еще больше распространится».

Ранее бывший глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил о возможном возвращении коронавируса осенью — по его словам, инфекция даст о себе знать и в зимний период, сообщает RT. Однако в таком случае масштабных запретов, как раньше вводить не нужно, уверен он.

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Фото: gurb.mosreg.ru
ТЕГИ:ВОЗсамоизоляцияКоронавирус
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