Новости за ночь: В ВОЗ назвали условия возвращения карантина в России

По её мнению, вероятность введения запретов останется до тех пор, пока в мире не появится лекарство от коронавируса или вакцина, передаёт РИА Новости.

Вуйнович считает, что к возвращению запретов нужно быть готовыми: «Лучше пусть это будет раньше, не надо ждать, пока вирус еще больше распространится».

Ранее бывший глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил о возможном возвращении коронавируса осенью — по его словам, инфекция даст о себе знать и в зимний период, сообщает RT. Однако в таком случае масштабных запретов, как раньше вводить не нужно, уверен он.

