Вирусолог назвал ревакцинацию способом защиты от омикрон-штамма
Снизить риск заражения омикрон-штаммом коронавируса поможет ревакцинация и использование средств индивидуальной защиты. Об этом в беседе с «Радио 1» рассказал ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, вирусолог Максим Скулачев.
По его словам, не стоит откладывать ревакцинацию, так как новая волна коронавируса может прийти Россию уже на днях. Скулачев подчеркнул, что новый штамм очень заразен и одной вакцинации для защиты будет мало. Вирусолог добавил, что в таких условиях обязательно нужно носить маску и соблюдать социальную дистанцию.
Ранее врач-инфекционист, профессор Николай Малышев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» признал, что в России в ближайшее время будет большой подъем заболеваемости омикрон-штаммом коронавируса и призвал граждан к обязательной вакцинации и соблюдению всех необходимых мер борьбы с вирусом.
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