Вирусолог назвал ревакцинацию способом защиты от омикрон-штамма

Снизить риск заражения омикрон-штаммом коронавируса поможет ревакцинация и использование средств индивидуальной защиты. Об этом в беседе с «Радио 1» рассказал ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, вирусолог Максим Скулачев.

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По его словам, не стоит откладывать ревакцинацию, так как новая волна коронавируса может прийти Россию уже на днях. Скулачев подчеркнул, что новый штамм очень заразен и одной вакцинации для защиты будет мало. Вирусолог добавил, что в таких условиях обязательно нужно носить маску и соблюдать социальную дистанцию.

Ранее врач-инфекционист, профессор Николай Малышев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» признал, что в России в ближайшее время будет большой подъем заболеваемости омикрон-штаммом коронавируса и призвал граждан к обязательной вакцинации и соблюдению всех необходимых мер борьбы с вирусом.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Омикрон-штаммКоронавирусРоссия
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