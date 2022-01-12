Вирусолог назвал ревакцинацию способом защиты от омикрон-штамма

По его словам, не стоит откладывать ревакцинацию, так как новая волна коронавируса может прийти Россию уже на днях. Скулачев подчеркнул, что новый штамм очень заразен и одной вакцинации для защиты будет мало. Вирусолог добавил, что в таких условиях обязательно нужно носить маску и соблюдать социальную дистанцию.

Ранее врач-инфекционист, профессор Николай Малышев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» признал, что в России в ближайшее время будет большой подъем заболеваемости омикрон-штаммом коронавируса и призвал граждан к обязательной вакцинации и соблюдению всех необходимых мер борьбы с вирусом.

