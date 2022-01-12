Гинцбург: каждый третий заболевший COVID-19 в Москве инфицирован «омикроном»

В Москве на долю «омикрона» приходится уже до 30% заражений. Об этом заявил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург . По его словам, почти готов уже образец вакцины «Спутник V», который и будет работать против нового штамма.

Академик считает, что «Спутник V» лучше других вакцин противостоит изменчивости коронавируса.

Ранее Гинцбург назвал условие окончания пандемии.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Омикрон-штаммСпутник VКоронавирусАлександр Гинцбург
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