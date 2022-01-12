Гинцбург: каждый третий заболевший COVID-19 в Москве инфицирован «омикроном»
12 января 202216:36
В Москве на долю «омикрона» приходится уже до 30% заражений. Об этом заявил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург . По его словам, почти готов уже образец вакцины «Спутник V», который и будет работать против нового штамма.
Академик считает, что «Спутник V» лучше других вакцин противостоит изменчивости коронавируса.
Ранее Гинцбург назвал условие окончания пандемии.
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12 января 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru