Собянин объявил о запуске вакцинации в Москве

Процесс вакцинации от коронавируса в Москве запущен. О этом сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.

Градоначальник указал, что за пять часов на прививку записались пять тысяч человек. По его словам, это те жители, кто больше всего находится в зоне риска: учителя, врачи, соцработники.

Почти 300 участников пострегистрационных испытаний заболели COVID-19 после вакцинации

Доктор медицинских наук Александр Карабиненко рассказал в эфире НСН, как снизить вероятность заражения коронавирусом в офисе, такси и общественном транспорте.

«Во-первых, если кто-то уже заразился, то офис должны закрыть на двухнедельный карантин. Как бы человек не защищался, он все равно дышит тем же воздухом, что и другие работники. Поэтому особую роль нужно придавать кондиционированию», - отметил он.

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Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы
ТЕГИ:МоскваВакцинация
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