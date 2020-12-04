Собянин объявил о запуске вакцинации в Москве
Процесс вакцинации от коронавируса в Москве запущен. О этом сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Градоначальник указал, что за пять часов на прививку записались пять тысяч человек. По его словам, это те жители, кто больше всего находится в зоне риска: учителя, врачи, соцработники.
Доктор медицинских наук Александр Карабиненко рассказал в эфире НСН, как снизить вероятность заражения коронавирусом в офисе, такси и общественном транспорте.
«Во-первых, если кто-то уже заразился, то офис должны закрыть на двухнедельный карантин. Как бы человек не защищался, он все равно дышит тем же воздухом, что и другие работники. Поэтому особую роль нужно придавать кондиционированию», - отметил он.
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