Собянин объявил о запуске вакцинации в Москве

Доктор медицинских наук Александр Карабиненко рассказал в эфире НСН, как снизить вероятность заражения коронавирусом в офисе, такси и общественном транспорте.

«Во-первых, если кто-то уже заразился, то офис должны закрыть на двухнедельный карантин. Как бы человек не защищался, он все равно дышит тем же воздухом, что и другие работники. Поэтому особую роль нужно придавать кондиционированию», - отметил он.

