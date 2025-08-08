Вирусолог назвал пути проникновения лихорадки Чикунгунья в Россию

Существует реальная угроза распространения вируса Чукунгунья в России, заявил в беседе с НСН вирусолог Александр Чепурнов.

В России началась разработка вакцины от лихорадки Чикунгунья, сообщил Telegram-канал SHOT. По его данным, в Центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи подготовили заявку на проект по созданию вакцины. В случае её поддержки на разработку и доклинические исследования уйдет не более 2 лет.

Чепурнов считает, что комаров, передающих вирус Чикунгунья, могут завести в Россию туристы.