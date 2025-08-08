Вирусолог назвал пути проникновения лихорадки Чикунгунья в Россию
Разработка вакцины от вируса Чикунгунья не займет много времени, заявил в беседе с НСН Александр Чепурнов.
Существует реальная угроза распространения вируса Чукунгунья в России, заявил в беседе с НСН вирусолог Александр Чепурнов.
В России началась разработка вакцины от лихорадки Чикунгунья, сообщил Telegram-канал SHOT. По его данным, в Центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи подготовили заявку на проект по созданию вакцины. В случае её поддержки на разработку и доклинические исследования уйдет не более 2 лет.
Чепурнов считает, что комаров, передающих вирус Чикунгунья, могут завести в Россию туристы.
«Если в Центре имени Н. Ф. Гамалеи взялись за создание вакцины, то угроза вполне реальная. Глобальное потепление – это фактор, который необходимо учитывать. Сегодня интенсивными и быстрыми стали контейнерные перевозки любых товаров, которые зачастую транзитом проходят через нашу страну, поэтому завозы инфицированных комаров вполне возможны. Кроме того, россияне массово едут отдыхать за рубеж в теплые края независимо от сезона», - пояснил вирусолог.
Срок в 2 года для создания вакцины от вируса Чикунгунья он назвал вполне реальным.
«Два года - это нормальный срок для того, чтобы провести все необходимые испытания по доклиническому исследованию и так далее. В Центре имени Н. Ф. Гамалеи существует отработанная платформа для этого. Разработка вакцины от вируса Чикунгунья, как прототипа, займет немного времени, я думаю, что она уже идет полным ходом на перспективу. Спрос на неё может быть обеспечен либо госзаказом, если для государства это будет достаточно важно, с точки зрения биологической безопасности, либо это должен быть спрос со стороны населения. А он наверняка будет, потому что Чикунгунья начала проявляться в местах, куда россияне любят ездить отдыхать», - добавил вирусолог.
Ранее на Шри-Ланке зафиксирована крупнейшая за 20 лет вспышка лихорадки Чикунгунья, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Роскачестве дали советы по выбору школьной формы
- Лукашенко заявил, что не планирует выдвигаться на новый президентский срок
- «За что ударил?»: Гребенщиков ответил избившему его Пирцхалаве
- Вирусолог назвал пути проникновения лихорадки Чикунгунья в Россию
- Встречу Путина и Трампа назвали бессмысленной без участия Европы
- Сборная России по футболу впервые сыграет против команды Боливии
- Писателя Быкова заочно арестовали за фейки об армии
- Детский омбудсмен Ярославская: При выборе школьной формы надо спрашивать подростков
- Детский омбудсмен призвала сделать ГОСТ на детские товары обязательным
- Герман-младший: на тысячу фильмов в России приходится 100 удачных
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru