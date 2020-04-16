Вирусолог назвал «нулевого пациента» бесполезным для борьбы с коронавирусом

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн заявил НСН, что обнаружение «нулевого» пациента, заражённого коронавирусом, для борьбы с пандемией не даст ровным счёт ничего.

«Нулевой» пациент, заражённый коронавирусом, работал в лаборатории Института вирусологии в китайском Ухане. О такой версии заявил американский телеканал Fox News, ссылаясь на свои источники. Утверждается, что лаборатория не занималась разработкой биологического оружия, а должна была продемонстрировать выдающиеся результаты исследования вирусов китайскими учёными, что в свою очередь закончилось передачей COVID-19 от летучей мыши человеку.

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в эфире НСН осудил авторов этой версии за попытки построить конспирологические теории.

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«Сам по себе этот факт не является доказательством искусственного происхождения коронавируса, и для борьбы с ним это не даст ровным счётом ничего. Да и установить первого заболевшего, с которого началось распространение, в текущих условиях чрезвычайно трудно, поэтому я уверен, что это попытки построить конспирологические теории», - сообщил вирусолог.

Накануне стало известно о «нулевом» пациенте с коронавирусом в России. Академик РАН, завкафедрой госпитальной терапии Российского национального исследовательского медуниверситета имени Пирогова Александр Чучалин сообщил, что этот человек прибыл в страну из Милана. Первый заболевший коронавирусом в России – мужчина 40 с небольшим лет с фамилией Субботин, об этом в интервью порталу «Православие.ру» сообщил Чучалин.

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ФОТО: РИА Новости/Алехандро Мартинез Велез
ТЕГИ:Коронавирус

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