Вирусолог назвал «нулевого пациента» бесполезным для борьбы с коронавирусом

«Нулевой» пациент, заражённый коронавирусом, работал в лаборатории Института вирусологии в китайском Ухане. О такой версии заявил американский телеканал Fox News, ссылаясь на свои источники. Утверждается, что лаборатория не занималась разработкой биологического оружия, а должна была продемонстрировать выдающиеся результаты исследования вирусов китайскими учёными, что в свою очередь закончилось передачей COVID-19 от летучей мыши человеку.

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в эфире НСН осудил авторов этой версии за попытки построить конспирологические теории.