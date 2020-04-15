Академик рассказал о нулевом пациенте с коронавирусом в России

Субботин стал первым в России пациентом, вылечившимся от коронавируса, рассказал Чучалин. Инфекцию впоследствии выявили у родителей заболевшего — пожилых людей: его отца даже подключали к аппарату искусственной вентиляции лёгких, отметил академик.

До этого СМИ сообщали, что первыми пациентами с коронавирусом в России стали двое граждан Китая в Чите и Тюмени. Первым заболевшим в Москве, как утверждалось, был сотрудник РФСДавид Беров, вернувшийся из Италии, напоминает телеканал «360».

