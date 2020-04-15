Академик рассказал о нулевом пациенте с коронавирусом в России
Первый в России заболевший коронавирусом Covid-19 прибыл в страну из Милана - «нулевым» пациентом оказался мужчина 40 с небольшим лет по фамилии Субботин. Об этом в интервью порталу «Православие.ру» сообщил академик РАН, завкафедрой госпитальной терапии Российского национального исследовательского медуниверситета имени Пирогова Александр Чучалин. По его словам, диагноз Субботину он поставил вместе с главврачом больницы в Коммунарке Денисом Проценко 27 февраля.
Субботин стал первым в России пациентом, вылечившимся от коронавируса, рассказал Чучалин. Инфекцию впоследствии выявили у родителей заболевшего — пожилых людей: его отца даже подключали к аппарату искусственной вентиляции лёгких, отметил академик.
До этого СМИ сообщали, что первыми пациентами с коронавирусом в России стали двое граждан Китая в Чите и Тюмени. Первым заболевшим в Москве, как утверждалось, был сотрудник РФСДавид Беров, вернувшийся из Италии, напоминает телеканал «360».
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