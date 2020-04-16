Назван самый необычный симптом коронавируса
Одним из симптомов новой коронавирусной инфекции может быть сыпь на ногах. Как пишет РИА Новости, к такому выводу пришли итальянские и испанские медики, которые занимаются лечением пациентов с COVID-19. Специалисты пришли к такому заключению, проанализировав ряд аналогичных случаев. Врачи утверждают, что в настоящий момент у каждого пятого зараженного коронавирусной инфекцией итальянца, обнаружен кожный недуг, пишет Свободная пресса.
Медики подчеркивают, что сыпь при COVID-19 похожа на ту, что бывает при оспе или кори. Как правило, покраснения выступают на пальцах ног и впоследствии заживают.
Ранее НСН писала, что внезапная потеря обоняния — первый признак того, что человек заразился коронавирусной инфекцией. Этот синдром проявляется раньше, чем появляется кашель и поднимается температура тела. К такому выводу пришел Доцент кафедры отоларингологии и хирургии медицинского факультета Университета Цинциннати, а также врач UC Health Ахмад Седагат.
Специалист отметил, что внезапная потеря обоняния или (аносмия) при COVID-19 не связана с обычными простудными симптомами — у человека отсутствует заложенность носа. На практике люди, как правило, игнорируют отсутствие обоняние, пока не проявляются более тяжелые симптомы — сухой кашель и лихорадка.
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