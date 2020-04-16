Назван самый необычный симптом коронавируса

Одним из симптомов новой коронавирусной инфекции может быть сыпь на ногах. Как пишет РИА Новости, к такому выводу пришли итальянские и испанские медики, которые занимаются лечением пациентов с COVID-19. Специалисты пришли к такому заключению, проанализировав ряд аналогичных случаев. Врачи утверждают, что в настоящий момент у каждого пятого зараженного коронавирусной инфекцией итальянца, обнаружен кожный недуг, пишет Свободная пресса.

Медики подчеркивают, что сыпь при COVID-19 похожа на ту, что бывает при оспе или кори. Как правило, покраснения выступают на пальцах ног и впоследствии заживают.