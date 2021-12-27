Вирусолог назвал недостижимой вакцинацию от коронавируса 100% россиян

По его словам, новорожденные дети мало восприимчивы к коронавирусу. Вирусолог также отметил, что младенцам антитела могут передаваться с молоком матери, если она прошла вакцинацию.

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок ранее говорил «Радиоточке НСН», что пандемия COVID-19 может закончиться в ближайшее время, поскольку новый штамм «омикрон» похож на природную вакцину.

