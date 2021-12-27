Вирусолог назвал недостижимой вакцинацию от коронавируса 100% россиян

Невозможно добиться 100% вакцинации россиян от коронавирусной инфекции, однако следует привить как можно больше граждан. Об этом рассказал вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с NEWS.ru.

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По его словам, новорожденные дети мало восприимчивы к коронавирусу. Вирусолог также отметил, что младенцам антитела могут передаваться с молоком матери, если она прошла вакцинацию.

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок ранее говорил «Радиоточке НСН», что пандемия COVID-19 может закончиться в ближайшее время, поскольку новый штамм «омикрон» похож на природную вакцину.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:вирусологКоронавирусВакцинацияРоссия
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