«Штамм сам как вакцина»: Вирусолог предрек конец пандемии после вспышки «омикрона»
«Омикрон» - это легкий штамм, который «побежит» впереди остальных и всех иммунизирует, став «природной вакциной» сказал НСН Владимир Болибок.
Пандемия COVID-19 может закончиться в ближайшее время, поскольку новый штамм «омикрон» похож на природную вакцину, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, заявил, что «вся система здравоохранения готова» к борьбе с новыми угрозами, несмотря на смягчение ковидных ограничений в ряде регионов.
«В ближайшем будущем человечество получит вспышку «омикрона» и, может быть, на этом пандемия и закончится, потому что это вроде бы легкий штамм, который не вызывает тяжелых последствий, но очень быстро распространяется. Он сейчас побежит впереди всех остальных штаммов и всех проиммунизирует. То есть, получилась как бы природная вакцина», - сказал Болибок.
Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова, заявила, что из-за заразности «омикрона» срок действия результатов ПЦР-тестов в России сократят с 72 до 48 часов.
Кроме того, в стране введут двухнедельный карантин для людей, прибывающих из государств с высоким риском заражения новым штаммом. При этом Попова подтвердила, что на сегодняшний день «омикрона» в России нет.
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