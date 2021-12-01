«Штамм сам как вакцина»: Вирусолог предрек конец пандемии после вспышки «омикрона»

«В ближайшем будущем человечество получит вспышку «омикрона» и, может быть, на этом пандемия и закончится, потому что это вроде бы легкий штамм, который не вызывает тяжелых последствий, но очень быстро распространяется. Он сейчас побежит впереди всех остальных штаммов и всех проиммунизирует. То есть, получилась как бы природная вакцина», - сказал Болибок.

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова, заявила, что из-за заразности «омикрона» срок действия результатов ПЦР-тестов в России сократят с 72 до 48 часов.

Кроме того, в стране введут двухнедельный карантин для людей, прибывающих из государств с высоким риском заражения новым штаммом. При этом Попова подтвердила, что на сегодняшний день «омикрона» в России нет.

