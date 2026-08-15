В Самарской области предприятие подверглось ракетному удару
15 августа 202606:35
Юлия Савченко
ВСУ нанесли ракетный удар по промышленному предприятию в Самарской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Федорищев.
«Сформирован оперативный штаб. На местах работают все экстренные службы», — написал губернатор на платформе «Макс».
Данные о пострадавших и последствиях уточняются.
Ранее в Брянске ракетному удару со стороны ВСУ подвергся жилой дом. В результате погиб один человек, шесть пострадали.
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