В Самарской области предприятие подверглось ракетному удару

ВСУ нанесли ракетный удар по промышленному предприятию в Самарской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Федорищев.

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«Сформирован оперативный штаб. На местах работают все экстренные службы», — написал губернатор на платформе «Макс».

Данные о пострадавших и последствиях уточняются.

Ранее в Брянске ракетному удару со стороны ВСУ подвергся жилой дом. В результате погиб один человек, шесть пострадали.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВСУРакетный УдарСамарская Область

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