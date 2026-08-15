ФМБА: Человек начинает стареть в 25 лет

«Человек в 25 лет уже начинает стареть», - рассказала она в беседе с РИА Новости.

Сейчас в России людей в возрасте от 14 до 35 лет включительно считают молодежью. Академик РАН, зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко ранее отмечал, что сегодня человек дольше сохраняет работоспособность, высокую умственную и физическую активность, поэтому возраст молодежи следует увеличить до 40 лет.

