ФМБА: Человек начинает стареть в 25 лет

Старение человека начинается с 25 лет. Об этом заявила первый заместитель руководителя Федерального медико-биологического агентства Татьяна Яковлева.

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«Человек в 25 лет уже начинает стареть», - рассказала она в беседе с РИА Новости.

Сейчас в России людей в возрасте от 14 до 35 лет включительно считают молодежью. Академик РАН, зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко ранее отмечал, что сегодня человек дольше сохраняет работоспособность, высокую умственную и физическую активность, поэтому возраст молодежи следует увеличить до 40 лет.

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Зыков
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