Движение из Ярославля в Москву перекрыли из-за атаки БПЛА
Движение транспорта на выезде из Ярославля в Москву перекрыли на фоне атаки беспилотников. Об этом сообщил глава Ярославской области Михаил Евраев на платформе «Макс».
Как отметил губернатор, регион подвергается атаке украинских БПЛА.
«В целях обеспечения безопасности перекрыто движение... в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной», - указал Евраев.
Он предостерег жителей области от поездок в этом направлении и окрестностях.
Ранее БПЛА атаковал сельхозпредприятие в Пензенской области, произошло возгорание.
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