В ОП призвали ввести выплату перед 1 сентября для родителей школьников
Единовременную выплату на подготовку к школе следует ввести для всех семей с детьми школьного возраста, считает глава комиссии Общественной палаты по вопросам семьи, гендиректор Института научно-общественной экспертизы Сергей Рыбальченко. Об этом он рассказал в беседе с ТАСС.
Как отметил эксперт, такая мера поддержки действует не во всех регионах и как правило предусмотрена только для отдельных категорий - например, многодетных семей. Единовременное пособие перед 1 сентября выплачивалось на федеральном уровне только в 2021 году и составляло 10 тысяч рублей. Россияне до сих пор помнят о таких выплатах и ожидают их возобновления.
«Конечно, стоило бы их предусмотреть, причем не только для родителей с низкими доходами, а для всех родителей», - указал Рыбальченко.
По словам общественника, сейчас подготовка ребенка к школе обходится в 20-30 тысяч рублей, и выплаты оказали бы существенную поддержку. Также Рыбальченко отметил, что средства можно было бы направить на приобретение товаров российского производства.
Ранее депутат Госдумы Дмитрий Гусев предложил ввести ежемесячную «материнскую зарплату» в 20 тысяч рублей за каждого ребенка.
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