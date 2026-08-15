СМИ: После землетрясения в Индонезии погибли два человека

Два человека погибли при землетрясении в Индонезии. Об этом сообщила газета Straits Times.

В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,6

Ранее Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр заявил о подземных толчках магнитудой 7,6 у берегов индонезийского острова Флорес.

«Землетрясение... произошедшее на востоке Индонезии, унесло жизни двух человек», - отмечает издание.

По данным портала Jakarta Globe, магнитуда сейсмособытия составила 7,7. Из-за толчков в провинции Восточная Нуса-Тенгара повреждены жилые дома, общественные объекты, школы, правительственные и медицинские учреждения в нескольких районах.

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ФОТО: ТАСС / Евгений Разумный
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