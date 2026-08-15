СМИ: После землетрясения в Индонезии погибли два человека
Два человека погибли при землетрясении в Индонезии. Об этом сообщила газета Straits Times.
Ранее Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр заявил о подземных толчках магнитудой 7,6 у берегов индонезийского острова Флорес.
«Землетрясение... произошедшее на востоке Индонезии, унесло жизни двух человек», - отмечает издание.
По данным портала Jakarta Globe, магнитуда сейсмособытия составила 7,7. Из-за толчков в провинции Восточная Нуса-Тенгара повреждены жилые дома, общественные объекты, школы, правительственные и медицинские учреждения в нескольких районах.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В Самарской области предприятие подверглось ракетному удару
- СМИ: После землетрясения в Индонезии погибли два человека
- Рейс Пекин - Манчестер экстренно сел в Красноярске
- ФМБА: Человек начинает стареть в 25 лет
- Движение из Ярославля в Москву перекрыли из-за атаки БПЛА
- В Минздраве рассказали о завершении подготовки новых вакцин для профилактики гриппа
- В ОП призвали ввести выплату перед 1 сентября для родителей школьников
- Россиянам напомнили о ближайшей индексации пенсий
- В Пензенской области сельхозпредприятие загорелось после атаки БПЛА
- Минпросвещения определило список школьных предметов на новый учебный год