Рейс Пекин - Манчестер экстренно сел в Красноярске

Самолет авиакомпании Hainan Airlines, следовавший из Пекина в Манчестер, совершил аварийную посадку в аэропорту Красноярска. Об этом сообщило управление МЧС по Красноярскому краю.

«В 06:15 (02:15 мск) поступило сообщение об аварийной посадке воздушного судна Airbus... следовавшего по маршруту Пекин - Манчестер», - отметили в ведомстве.

Пострадавших или погибших нет. Разрушений воздушного судна и инфраструктуры на земле не зафиксировано.

Ранее летевший по маршруту Хабаровск - Новосибирск самолет вынужденно сел в Братске из-за неадекватного поведения одного из пассажиров.

