Рейс Пекин - Манчестер экстренно сел в Красноярске
Самолет авиакомпании Hainan Airlines, следовавший из Пекина в Манчестер, совершил аварийную посадку в аэропорту Красноярска. Об этом сообщило управление МЧС по Красноярскому краю.
«В 06:15 (02:15 мск) поступило сообщение об аварийной посадке воздушного судна Airbus... следовавшего по маршруту Пекин - Манчестер», - отметили в ведомстве.
Пострадавших или погибших нет. Разрушений воздушного судна и инфраструктуры на земле не зафиксировано.
Ранее летевший по маршруту Хабаровск - Новосибирск самолет вынужденно сел в Братске из-за неадекватного поведения одного из пассажиров.
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