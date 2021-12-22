Минздрав России зарегистрировал препарат от коронавируса «Мир 19»

Минздрав России зарегистрировал препарат от коронавируса «Мир 19» разработки Федерального медико-биологического агентства (ФМБА). Об этом сообщает ТАСС.

Препарат был разработан по поручению главы ФМБА Вероники Скворцовой. Ранее медик сообщала, что «МИР-19» будет эффективен против разновидности COVID-19 «Омикрон».

По словам Скворцовой, препарат основан на применении микроРНК и не влияет на геном и иммунитет человека, он предотвращает самые тяжёлые формы развития COVID-19, в том числе пневмониты и острые респираторные дистресс-синдромы.

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ФОТО: официальный сайт Минздрава РФ
ТЕГИ:КоронавирусМинздрав
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