В Минздраве рассказали о завершении подготовки новых вакцин для профилактики гриппа

Минздрав завершает подготовку новых вакцин против гриппа. Об этом рассказал РИА Новости помощник главы ведомства Алексей Кузнецов.

По его словам, в настоящее время завершаются производственные циклы по выпуску вакцинных препаратов.

«Начало поставок гриппозных вакцин в регионы запланировано на конец августа», - отметил Кузнецов.

Как уточнил помощник министра, производство препаратов для профилактики гриппа стартовало в марте сразу после объявления рекомендаций по составу вакцин на эпидемический сезон.

Ранее Роспотребнадзор сообщил об обновлении состава вакцины от гриппа, которой будут прививать россиян в нынешнем эпидсезоне, в него включили вирусы свиного, гонконгского гриппа, B/Victoria.

