В Минздраве рассказали о завершении подготовки новых вакцин для профилактики гриппа
Минздрав завершает подготовку новых вакцин против гриппа. Об этом рассказал РИА Новости помощник главы ведомства Алексей Кузнецов.
По его словам, в настоящее время завершаются производственные циклы по выпуску вакцинных препаратов.
«Начало поставок гриппозных вакцин в регионы запланировано на конец августа», - отметил Кузнецов.
Как уточнил помощник министра, производство препаратов для профилактики гриппа стартовало в марте сразу после объявления рекомендаций по составу вакцин на эпидемический сезон.
Ранее Роспотребнадзор сообщил об обновлении состава вакцины от гриппа, которой будут прививать россиян в нынешнем эпидсезоне, в него включили вирусы свиного, гонконгского гриппа, B/Victoria.
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